В Литве пообещали уговорить Пекин вернуть китайского посла в Вильнюс

Министр иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о готовности предпринять все необходимые меры для возвращения китайского посла, накануне отозванного Пекином. Его слова передает LRT.lt.

Ландсбергис отметил, что работники внешнеполитического ведомства уже предприняли определенные шаги, чтобы уговорить Китай поменять свое решение. Министр уверен, что между странами произошло недопонимание, которое можно решить по дипломатическим каналам.

«Это, конечно, не разрыв дипломатических отношений, но все равно очень досадно и даже неприемлемо», — подчеркнул Ландсбергис, пообещав исправить ситуацию. Он также обратил внимание на то, что Тайвань имеет представительства в других странах, и китайских послов оттуда не отзывали.

10 августа Китай выразил протест из-за решения Литвы открыть в стране дипломатическое представительство Тайваня. Пекин отозвал своего посла из Вильнюса, а также обратился к литовской стороне с просьбой отозвать своего посла из КНР.

В МИД Литвы заявили, что приняли к сведению это решение, и сожалеют о подобном шаге Китая.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У сообщил о планах открыть представительство острова в столице Литвы. По словам литовского министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, это произойдет осенью 2021 года.

Тайвань вышел из-под контроля Пекина в 1949 году, когда после проигрыша в гражданской войне туда перебрались представители китайской партии Гоминьдан. Тем не менее власти Китая продолжают считать остров частью КНР.

