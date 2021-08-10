Литва ответила на решение Китая отозвать своего посла из Вильнюса для консультаций. Об этом сообщает пресс-служба литовского Министерства иностранных дел (МИД).

В ведомстве отметили, что сожалеют о подобном шаге Китая. Там также подчеркнули, что приняли к сведению предложение китайской стороны отозвать посла Литвы из Пекина.

При этом в литовском МИД заявили о намерении развивать «взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского союза (ЕС) и остального мира».

10 августа Китай выразил протест из-за решения Литвы открыть в стране дипломатическое представительство Тайваня. В ответ на это Пекин отозвал своего посла из Вильнюса, а также обратился к литовской стороне с просьбой отозвать своего посла из КНР.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У сообщил о планах открыть представительство острова в столице Литвы. По словам литовского министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, это произойдет осенью 2021 года.

Тайвань вышел из под контроля Пекина в 1949 году, когда после проигрыша в гражданской войне туда перебрались представители китайской партии Гоминьдан. Тем не менее власти Китая продолжают считать остров частью КНР.