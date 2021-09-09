Китай обвинили в «агрессивных действиях» против Литвы

В литовском Сейме рассмотрят динамику отношений между Литвой и Китаем. Об этом заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис, пишет издание Diena.

Он обвинил Пекин в «агрессивных действиях» в отношении Вильнюса и отметил, что депутаты Сейма намерены обсудить «объединение сил» коалиции демократических стран против Китая.

Парламентарий также напомнил, что ранее агрессия КНР была направлена против Австралии и Чехии. По его мнению, в перспективе она может затронуть любую страну Европейского союза (ЕС) и НАТО. Павиленис подчеркнул, что западные страны должны быть готовы к противостоянию подобной политике.

3 сентября Литва отозвала из Китая для консультаций своего посла Диану Мицкявичене. В ведомстве сообщили, что пошли на такие меры на фоне дипломатического конфликта с КНР. До этого Пекин отозвал своего диппредставителя из Вильнюса из-за решения литовской стороны открыть в столице представительство Тайваня.