ЕС введет новый пакет санкций против Минска из-за наплыва мигрантов

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) согласовали пакет новых санкций против правительства Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на литовской и польской границах. Об этом пишет ТАСС.

«ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц», — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров. Когда ЕС введет новые санкции против белорусских властей и какую форму они примут, неизвестно.

Также говорится, что Брюссель не приемлет попытки использовать миграционный кризис в политических целях. В ЕС призвали Минск вернуться к соглашению о реадмиссии, которое позволяет депортировать мигрантов обратно на белорусскую территорию, что должно решить проблему наплыва нелегалов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «перевозка» мигрантов через границу Белоруссии со странами Европейского союза (ЕС), которой фактически занимается Минск, является гибридной угрозой для европейского сообщества.