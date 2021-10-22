Меркель обвинила Белоруссию в «перевозке» мигрантов через границу с ЕС

«Перевозка» мигрантов через границу Белоруссии со странами Европейского союза, которой фактически занимается Минск, является гибридной угрозой для объединения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры стран ЕС готовы ввести новые санкции против Белоруссии, этот вопрос обсудят на саммите 22 октября. По мнению Меркель, Минск виноват в миграционном кризисе, разразившемся в мае 2021-го. Политики стран объединения неоднократно обвиняли президента Белоруссии Александра Лукашенко проблема миграции стала вновь очень актуальной для Польши, Литвы и самой Германии.

Кризис действительно разразился после угроз Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов на фоне очередного обострения отношений с Западом. Президент Польши Анджей Дуда призвал Евросоюз остановить поток мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Кроме того, польское правительство приняло законопроект о строительстве ограждения на границе.