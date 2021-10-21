В Турции арестовали четырех чеченцев по обвинению в шпионаже

Власти Турции арестовали четырех россиян, а также одного гражданина Украины и одного гражданина Узбекистана, по обвинению в военном и политическом шпионаже. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Отмечается, что все подозреваемые граждане России — выходцы из Чечни. По информации газеты, это Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Вместе с ними арестовали украинца Игоря Ефрима и узбекистанца Амира Юсупова.

Все шесть человек были задержаны 8 октября в ходе операции, которая проходила в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула. Помимо шпионажа, подозреваемых обвиняют в подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. На данный момент они находятся в Стамбуле, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Граждане задержанные

О задержании россиян в Турции за шпионаж стало известно еще 9 октября. Однако тогда сообщалось о шестерых гражданах с российскими паспортами. При этом официально гражданство задержанных не раскрывалось. Также уточнялось, что правоохранительные органы не успели выяснить, являются документы оригинальными или поддельными. Как отмечали местные СМИ, помимо этого у задержанных изъяли оружие.

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Позже появилась информация, что задержанные оказались выходцами из Чечни. Правоохранительные органы Турции эти сообщения официально не комментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции.

Никаких «шайтанов»

Однако после этого неофициальный визит в республику нанес глава Чечни Рамзан Кадыров. Видео с поездки опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет», — поделился Кадыров в ходе прогулки.

Дудаев также упомянул и том, что они с Кадыровым «не встретили ни одного "грозного" горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут». Он предположил, что все они «дружно скрылись, чтобы "переждать до лучших времен" и начать свои "угрозы"» после возвращения чеченских политиков домой. О ком именно идет речь, министр не уточнил.

Политолог, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко предположил, что поездка Рамзана Кадырова в Турцию могла быть связана с попыткой повлиять на ситуацию с задержанием чеченцев по делу о шпионаже. «Точно не знаю, как именно связан, но допускаю, что задержанные имеют определенные связи с Кадыровым, властями Чечни», — допустил он. Еще одной вероятной причиной визита Кадырова Малашенко назвал объявление кровной мести критикам чеченских властей, которые живут в Турции.

