Неофициальную поездку Кадырова в Турцию связали с задержанием чеченцев

Неофициальная поездка главы Чечни Рамзана Кадырова в Турцию, вероятно, связана с попыткой повлиять на ситуацию с задержанием чеченцев по делу о шпионаже. С таким мнением выступил политолог, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко в беседе с «Кавказским узлом» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Я думаю, его визит как-то связан с задержанием этих людей. Таких совпадений просто не бывает. Точно не знаю, как именно связан, но допускаю, что задержанные имеют определенные связи с Кадыровым, властями Чечни. Также возможно, что эти люди имеют родственные связи с Кадыровым», — предположил Малашенко.

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Он считает, что Кадыров мог отправиться в Турцию, чтобы решить возникшую проблему. «Представьте, что начинается расследование, власти Турции понимают, что эти люди напрямую связаны с Кадыровым и готовили какие-то операции на территории этой страны. Это будет большой скандал, и, что более важно, какая это будет выгодная карта в руках турецких властей в отношениях с Россией», — заявил политолог, отметив, что власти Чечни могли заплатить для решения вопроса или дать определенные обещания.

Еще одной вероятной причиной визита Кадырова Малашенко считает объявление кровной мести критикам чеченских властей, которые живут в Турции. «Это тоже не исключается. Но, к сожалению, мы не сможем узнать, что именно произошло и как именно решится этот вопрос», — добавил он.

Ранее уроженец Чечни Хасан Халитов, проживающий в Турции и выступающий с критикой в адрес руководства республики, сообщил, что пытался договориться о встрече с приехавшей в страну чеченской делегацией. Блогер продемонстрировал сообщения, которые он отправлял министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву, и отметил, что не получил ответа.

О задержании в Турции шестерых россиян по подозрению в шпионаже стало известно 11 октября. Позже источники в полиции уточнили, что все задержанные оказались выходцами из Чечни. Операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье.