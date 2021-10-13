Кадыров не нашел в Турции «шайтанов» из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что посетил несколько городов в Турции и не нашел там «шайтанов» из республики, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее полиция Турции задержала шестерых человек с паспортами Российской Федерации по подозрению в шпионаже. Операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. По информации местных медиа, кроме паспортов у задержанных было изъято оружие.

Источник РИА Новости в турецкой полиции уточнил, что речь идет о выходцах из Чечни, которых подозревают в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании шести россиян в Турции.

Дудаев на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видео, на котором они вместе с Кадыров и блогером Гусейном Гасановым проводят время в Турции. Министр уточнил, что они были в Белеке, Кемере, глава Чечни добавляет, что также в Анталии. «Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет», — говорит Кадыров на видео. «Видимо, сбежали», — говорит Дудаев. «Сбежали», — отвечает Рамзан Кадыров.

«Исходили днем и ночью вдоль и поперек несколько турецких городов и что-то не встретили ни одного "грозного" горлопана из тех, кто ранее делал угрожающие и смешные заявления о том, что здесь они что-то покажут», — написал Дудаев в подписи к видео. «Меня терзают смутные сомнения, что все они дружно скрылись чтобы "переждать до лучших времен" и начать свои "угрозы" сразу же после нашего возвращения в Чеченскую Республику. Рамзан Ахматович обладает удивительным качеством быстрого излечения у таких персонажей всех их понтов и дерзости одним своим присутствием», — добавил чеченский министр.

Ранее Рамзан Кадыров прокатил блогера Гусейна Гасанова на гидроцикле. На опубликованном видео Гусейнов спрашивает у Кадырова, куда они едут, а затем уточняет, что руководитель региона везет его в пещеру. Днем ранее блогер публиковал фотографии и видео с яхты, на которой он находился вместе с главой Чечни. «Мы делаем то, что необходимо делать — разгружаем мозг», — отметил Кадыров.