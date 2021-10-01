Кадыров ответил на вопрос о будущем Чечни в составе России после Путина

Кадыров: Чечня останется в составе России независимо от того, кто будет президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика в любом случае останется субъектом России, даже если со своих постов уйдут российский президент Владимир Путин или он сам. На вопрос подписчиков об этом он ответил в Instagram своего помощника.

«Не Путин и не Кадыров принимали решение быть республике в составе России. Это сделал народ на референдуме. Уйдут с поста Путин и Кадыров, а Чеченская Республика останется субъектом Российской Федерации», — отметил Кадыров.

В марте 2003 года прошел референдум, на котором приняли конституцию Чечни. Она официально закрепила развитие региона в составе России. Предложенную конституцию поддержали порядка 96 процентов участников референдума.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню у с 2007 года (до 5 апреля 2011-го — в качестве президента республики). Сейчас он является главным «долгожителем» среди глав субъектов Российской Федерации. На момент первого назначения ему было 30 лет.

.