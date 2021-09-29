Рамзана Кадырова наградили орденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев на своей странице в Instagram.

Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. В документе отмечается, что Кадыров награжден орденом за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни и многолетнюю добросовестную работу.

На выборах главы региона, которые проходили с 17 по 19 сентября, Кадыров установил мировой рекорд, набрав 99,7 процента голосов. Другие кандидаты в главы Чечни Халид Накаев и Иса Хаджимурадов получили 0,12 и 0,15 процента голосов соответственно.

Глава Чечни является главным губернатором-долгожителем России. Он возглавляет Чечню с 2007 года (до 5 апреля 2011-го — в качестве президента республики). На момент первого назначения ему было 30 лет.