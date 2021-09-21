Кадыров узнал о своей победе на выборах под крики «Аллаху акбар!»

Главу Чечни Рамзана Кадырова поздравили с победой на выборах под крики «Аллаху акбар!»

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел расширенное совещание правительства, в ходе которого заслушал результаты прошедших в республике выборов. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

Согласно итоговому документу, зачитанному на совещании, Кадыров получил абсолютное большинство голосов — 711 973 (99,7 процента). В правительстве радостно встретили эту новость — участники заседания аплодировали и кричали «Ахмат — сила!» и «Аллаху акбар!».

Кадыров, узнав о победе на выборах, поблагодарил за поддержку и пообещал приложить все усилия, чтобы улучшить жизнь в республике. «Мы показали всему миру, что чеченский народ живет в согласии и единстве», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Кадыров побил собственный рекорд на выборах руководителя региона — в 2016 году за него проголосовали 97,56 процента избирателей. Другие кандидаты в главы Чечни Халид Накаев и Иса Хаджимурадов получили 0,12 процента и 0,15 процента голосов соответственно.

Глава Чечни является главным губернатором-долгожителем России. Он возглавляет Чечню с 2007 года (до 5 апреля 2011-го — в качестве президента республики). На момент первого назначения ему было 30 лет.