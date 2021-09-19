Кадыров стал лидером на выборах главы Чечни после обработки первых голосов

Действующий глава Чеченской республики Рамзан Кадыров лидирует на выборах глав региона, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно предварительным данным, по итогам обработки первых протоколов Кадыров набирает 98,54 процента голосов на выборах главы Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что готов к любым результатам выборов руководителя региона. 17 сентября он прибыл вместе с семьей на избирательный участок в селе Ахмат-Юрт. Руководитель республики выразил надежду на высокую явку избирателей на выборах. Также он отметил хорошую работу общественных институтов в Чеченской республике, которые доводят до жителей важность выбора своего будущего.

В 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в стране прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.