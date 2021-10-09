В Турции задержаны шесть человек с российскими паспортами

ТАСС: в Турции задержаны шесть человек с паспортами РФ по подозрению в шпионаже

Полиция Турции задержала шестерых человек с паспортами Российской Федерации по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно журналистам, местная полиция задержала шестерых человек, их подозревают в шпионаже. При задержанных имелись паспорта России, из чего авторы предположили, что они являются российскими гражданами. При этом официально гражданство задержанных не раскрывается. Операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье.

По информации местных медиа, кроме паспортов у задержанных было изъято оружие. При этом журналисты уточняют, что правоохранительные органы не успели выяснить, являются документы оригинальными или поддельными.

В марте неизвестные совершили нападение на квартиры трех сотрудников новостного агентства Sputnik Турция в Анкаре. Тогда нападавшие скрылись до прибытия полиции. Пострадавших в результате произошедшего нет.