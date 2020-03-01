В Совфеде отреагировали на нападение на сотрудников российского СМИ в Турции

Турция должна оперативно расследовать нападение на сотрудников новостного агентства Sputnik Турция в Анкаре и принять меры по обеспечению безопасности всех российских СМИ, работающих в стране. Таким образом на инцидент с журналистами отреагировал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА Новости.

По его словам, если турецкие власти не начнут бороться с притеснением сотрудников любых российских представительств, это приведет к дополнительному осложнению отношений между Москвой и Анкарой.

Ранее 1 марта сообщалось, что неизвестные совершили нападение на квартиры трех сотрудников новостного агентства Sputnik Турция в Анкаре. Отмечалось, нападавшие действовали в группах по десять человек и выкрикивали лозунги «Турция для турок!»,«Предатели!» и «Русские шпионы!».

Само агентство Sputnik Турция сообщает, что нападавшие скрылись до прибытия полиции. Пострадавших в результате произошедшего нет.

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