В Анкаре напали на квартиры сотрудников российского СМИ

Неизвестные совершили нападение на квартиры трех сотрудников новостного агентства Sputnik Турция в Анкаре. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, на квартиры нападали организованные группы людей, около десяти человек в каждой. Нападавшие выкрикивали лозунги: «Турция для турок!»,«Предатели!» и «Русские шпионы!». По ее словам, она ожидает реакции полиции.

«И еще вопрос — как этим упырям стали известны домашние адреса не самых публичных наших сотрудников», — поинтересовалась Симоньян.

Само агентство Sputnik Турция сообщает, что нападавшие скрылись до прибытия полиции. Пострадавших в результате произошедшего нет.

В июне прошлого года нападение совершили на съемочную группу российского телеканала «России 24» в Тбилиси. Во время интервью к журналистам подошли несколько человек и, выкрикивая националистические лозунги, попытались избить оператора и корреспондента.

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