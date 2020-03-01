МИД России призвал Турцию к ответу за задержание сотрудников российского СМИ

Министерство иностранных дел России призвало Турцию к ответу за задержание в Анкаре трех журналистов российского СМИ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в воскресенье, 1 марта.

Дипломаты объяснили, что нападение на сотрудников турецкого бюро Sputnik и их задержание — грубейшее нарушение прав журналистов. В министерстве подчеркнули, что турецкие власти должны вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Турция должна оперативно расследовать нападение на сотрудников Sputnik Турция и принять меры по обеспечению безопасности всех российских СМИ, работающих в стране. По его словам, если турецкие власти не начнут бороться с притеснением сотрудников любых российских представительств, это приведет к дополнительному осложнению отношений между Москвой и Анкарой.

29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция — турецких граждан — ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. По данным главного редактора RT Маргариты Симоньян, нападавшие действовали в группах по десять человек и выкрикивали лозунги «Турция для турок!»,«Предатели!» и «Русские шпионы!». Они запугивали журналистов физической расправой и требовали от них прекратить профессиональную деятельность.

В настоящее время они находятся в силовых структурах Турции, при этом с ними не удалось связаться.

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