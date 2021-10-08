22-летняя дочь Кадырова стала министром

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 22-летняя Айшат возглавила республиканское министерство культуры. Об этом на официальной странице в Instagram сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

«Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором», — отметил он и выразил уверенность в том, что, став министром, Кадырова добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами.

Даудов также напомнил, что девушка, занимавшая ранее должность первого замминистра культуры Чечни, уже внесла колоссальный вклад в развитие республики — в частности, библиотек, домов культуры и театров, — а также добилась высоких показателей во всех направлениях деятельности ведомства.

Айшат Кадырова родилась в 1998 году в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики, окончила Чеченский государственный университет. В 2016 году стала директором модного дома Firdaws, а в сентябре прошлого года — первым замглавы Минкультуры республики.

Кадыров неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. 3 августа его двоюродный брат Турпал-Али Ибрагимов стал новым министром по физической культуре, спорту и молодежной политике в республике, сменив на этом посту племянника главы Чечни 24-летнего Хамзата Кадырова. В марте Хас-Магомед Кадыров, родственник Кадырова и экс-руководитель администрации главы и правительства республики, был назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного. В декабре 2020-го дочь Кадырова Хадижат назначили начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном.