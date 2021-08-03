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Двоюродный брат Кадырова сменил его племянника на посту министра в Чечне

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Турпал-Али Ибрагимов
Турпал-Али Ибрагимов
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов стал новым министром по физической культуре, спорту и молодежной политике в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечается, ранее эту должность занимал другой родственник Кадырова — его племянник, 24-летний Хамзат Кадыров. Ибрагимов же до этого был первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни.

Представляя нового министра коллективу, премьер-министр республики Муслим Хучиев отметил, что у Ибрагимова есть широкий управленческий опыт и умения, которые помогут ему вывести работу министерства «на качественно новый уровень».

В марте стало известно, что четвероюродный брат Кадырова Хас-Магомед Кадыров стал временно исполняющим обязанности мэра Грозного. На тот момент ему было 30 лет.

До этого глава Чечни уже неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. Так, в декабре 2020 года 20-летнюю дочь Кадырова Хадижат назначили начальником департамента дошкольного образования в Грозном. В начале сентября 2020-го другая дочь главы Чечни, 21-летняя Айшат заняла пост первого заместителя министра культуры республики.

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