Жена Кадырова показала редкое фото мужа с дочерью

Жена главы Чечни Рамзана Кадырова Медни показала редкую фотографию мужа со старшей дочерью Айшат. Кадр опубликован на ее странице в Instagram.

На снимке Айшат Кадырова в национальном платье стоит рядом с отцом и держит его под руку. В комментариях пользователи восхитились фотографией, назвав Рамзана Кадырова достойным отцом, а Айшат — красивой дочерью. Юзеры пожелали им успехов и удачи.

В начале сентября 2020 года Айшат Кадырова заняла пост первого заместителя министра культуры Чечни. Глава республики назвал свою дочь сторонницей «возрождения истинных чеченских ценностей» и выразил уверенность, что она ответственно подойдет к выполнению новых обязанностей. В декабре 2020-го ей исполнилось 22 года.

В марте прошлого года Рамзан Кадыров прокомментировал недовольство общества назначениями его родственников на руководящие должности. Он объяснил, что его род является одним из самых больших в республике, в связи с чем у него много родственников. При этом политик заверил, что все его назначенцы умеют работать.