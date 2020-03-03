Кадыров назвал чертями недовольных назначением его родственников в правительство

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отвечает за свой народ и не позволит никому навязывать ему назначения со стороны. Так он прокомментировал на расширенном совещании в правительстве недовольство общества назначениями его родственников на руководящие должности. Заседание транслировалось в эфире ЧГТРК «Грозный».

«Козлы, черти, обычно бывает три-четыре человека, которые болтают… Но мне не стыдно, если я отвечаю за свой народ, за республику, и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства. Меня это мало волнует», — приводит слова главы Чечни «Кавказ. Реалии».

Кадыров объяснил, что его род является одним из самых больших в республике, в связи с чем у него много родственников. При этом он заверил, что все его назначенцы умеют работать.

Вся галерея ««Видно, как мало моих родственников в правительстве»» Продолжить Хамзат Кадыров Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС 1 /11

В феврале глава Чечни подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым. Кроме того, по словам Кадырова, не все его родственники находятся на руководящей работе. Он отметил, что у него сотни родных по мужской линии, и 97 процентов из них — рядовые сотрудники «с оружием в руках».

12 февраля стало известно, что Хамзат Кадыров возглавил министерство спорта республики. До этого 23-летний чиновник занимал должность главы Курчалоевского района. 10 февраля Кадыров назначил мэра Грозного Ибрагима Закриева руководителем администрации главы и правительства региона.

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