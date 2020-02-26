Кадыров прокомментировал участие дочери в Неделе моды в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал участие своей дочери Айшат в Неделе моды в Париже. Своими впечатлениями он поделился во «ВКонтакте» в среду, 26 февраля.

Показ коллекции «История любви» состоялся в рамках проекта «Русские сезоны» и был посвящен десятилетию собственного бренда Кадыровой Firdaws. По словам чеченского лидера, шоу не оставило равнодушным ни одного знатока и ценителя великолепных нарядов. Он также рассказал, что дочь разрабатывала линейку на протяжении восьми лет, а на подиуме ее представили модели из разных стран мира.

«Айшат вложила в реализацию своей идеи всю душу. Она очень много работала, не оставляла без внимания ни одну мелочь. Но данное событие имеет значение не только для мира моды. Однозначно оно произвело большой общественный эффект, — поразмышлял Кадыров. — Парижане и гости столицы мировой моды увидели, что чеченский народ имеет свою прекрасную культуру, включающую не только музыку, литературу, искусство, но и изысканную моду».

В заключение он добавил, что с помощью показа Айшат Кадырова «открыла многим глаза» на реальную жизнь современной Чеченской Республики.

В январе старшая дочь главы Чечни открыла ресторан под названием «Париж» в центре Грозного и разгневала горожан. Как отмечается, ресторан расположился в здании бывшей Центральной городской библиотеки Грозного, которая была закрыта в апреле 2016 года. Такое решение вызвало недовольство местных жителей, которые заявили, что библиотека была местом встречи грозненской интеллигенции.

Айшат Кадырова с 2016 года является директором дома моды Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью Медни Кадыровой. Также ей принадлежит магазин женского белья Lady A.

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