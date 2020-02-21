Дочь Кадырова представит в Париже одежду своего бренда

Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат представит в Париже одежду своего бренда Firdaws, показ коллекции «История любви» пройдет 25 февраля в отеле Le Marois. Об этом сообщает «Грозный-информ».

По данным агентства, мероприятие будет посвящено культуре, моде, национальным традициям и местному колориту. Также запланированы выступления музыкальных и танцевальных коллективов из Чечни.

«Именно они [традиции] — основа работы дома Firdaws, цель которого рассказать о чеченской культуре миру и о мировой и европейской культуре людям в Чеченской Республике», — заявила Айшат Кадырова.

В январе старшая дочь главы Чечни открыла ресторан под названием «Париж» в центре Грозного и разгневала горожан. Как отмечается, ресторан расположился в здании бывшей Центральной городской библиотеки Грозного, которая была закрыта в апреле 2016 года. Такое решение вызвало недовольство местных жителей, которые заявили, что библиотека была местом встречи грозненской интеллигенции.

Айшат Кадырова с 2016 года является директором дома моды Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью Медни Кадыровой. Также ей принадлежит магазин женского белья Lady A.

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