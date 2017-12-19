Дочь Рамзана Кадырова признали самым модным модельером

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова получила премию в рамках ежегодной церемонии вручения наград мира моды Fashion New Year Awards 2018 за показ коллекции женской одежды «Горная жемчужина». Об этом сообщают РИА Новости.

«Айшат, вы по-настоящему достойны этой премии, потому что ваш бренд сегодня стал очень интернациональным. Очень красивое fashion-show, которое я видела последний раз: цвета, материалы, само шоу. Чувствуется, что вы вложили в этот бренд всю свою душу», — сказала во время вручения награды фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

В настоящее время Айшат работает креативным директором дома моды Firdaws, созданным ее матерью Медни Кадыровой в 2009 году.

Свою коллекцию «Горная жемчужина» Айшат Кадырова представила в Москве впервые в октябре в медиацентре столичного парка «Зарядье».

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