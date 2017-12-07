Дочь Кадырова открыла магазин женского белья

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат открыла магазин женского белья «Lady A». Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает «Русская служба Би-би-си».

По информации издания, торжественное открытие бутика состоялось в конце ноября, но известно об этом стало только сейчас. «Мультибрендовый бутик женского белья. Будуар твоих тайн и кружевного великолепия. Будь смелее.. Только между нами..», — говорится в описании магазина в Instagram.

Материалы по теме «Завидуйте по-белому» Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова

Как сообщают журналисты, в бутике также продаются интимные товары.

Айшат Кадырова с 2016 года является директором дома моды Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью Медни Кадыровой.

Дочь руководителя Чечни представила 1 марта в Грозном свою первую коллекцию одежды, при создании которой использовались национальные чеченские мотивы. В конце октября Айшат показала свою линейку «Горная жемчужина» в медиацентре московского парка «Зарядье».