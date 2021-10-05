Кадыров официально вступил в должность главы Чечни

Избранный глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров официально вступил в должность на заседании парламента региона во вторник, 5 октября, в День города Грозного, а также в день своего юбилея — 45-летия. Об этом пишет ТАСС.

Он произнес присягу на русском и чеченском языках. Кадыров поклялся «при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики, верно служить многонациональному народу».

По итогам выборов, которые проходили в период с 17 по 19 сентября, главой Чеченской Республики переизбран Рамзан Кадыров, руководящий регионом с 2007 года. За него проголосовали 99,7 процента избирателей. Он баллотировался от партии «Единая Россия».