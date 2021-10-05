Кадыров поздравил Грозный с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил столицу республики — город Грозный — с 203-й годовщиной со дня основания. Поздравление он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«С днем рождения, Грозный! Мы любим тебя!» — написал Кадыров. Он отметил, что Грозный «стал олицетворением славной истории чеченского народа, символом его стойкости и безграничной воли к жизни», и вкратце рассказал об истории города.

В частности, Кадыров напомнил, что во время Великой Отечественной войны Грозный «задействовал все имеющиеся ресурсы для отпора врагу», а в последние десять лет «сломал хребет международному терроризму».

Ранее Кадыров заявил, что республика в любом случае останется субъектом России, даже если со своих постов уйдут российский президент Владимир Путин или он сам.