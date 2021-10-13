Критик Кадырова бросил вызов приехавшему в Турцию руководству Чечни

Уроженец Чечни Хасан Халитов, проживающий в Турции и выступающий с критикой в адрес руководства республики, бросил вызов приехавшей в Стамбул чеченской делегации. Соответствующее видео Халитов опубликовал в своем Instagram-аккаунте, перевод обращения приводит Telegram-канал Security Turkey.

Халитов показал запись экрана смартфона, на которой видно, что он писал в Instagram министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву и спросил, где они могут встретиться. Чиновник в настоящий момент сопровождает главу республики в поездке в Турцию.

Критик Кадырова таким образом отреагировал на публикацию Дудаева, в которой глава региона заявил, что посетил несколько городов в Турции и не нашел там шайтанов из республики. «Видимо, сбежали», — прокомментировал министр слова Кадырова. Дудаев предложил чеченскому руководству встретиться. Авторы Telegram-канала отметили, что теперь ждут ответа на предложение.

В сентябре сообщалось, что в Ачхой-Мартановском районе Чечни похитили брата и отца Халитова. По словам уроженца республики, в Москве также был похищен и вывезен в Чечню его брат-близнец Хусейн.

Незадолго до этого появилась информация о том, что в Стамбуле неизвестные избили сторонника Кадырова. Авторы анонимного блога утверждают, что избитый знакомился в Турции с чеченцами, желавшими вернуться на родину, и обещал решить их проблемы. Однако по приезде в Чечню их задерживали.