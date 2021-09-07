В Москве и Чечне похитили родственников критика Кадырова

В Ачхой-Мартановском районе Чечни похитили брата и отца уроженца республики Хасана Халитова, который сейчас проживает в Турции. Об этом «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) рассказал сам Халитов.

По его словам, 75-летнего Гани Халитова и 46-летнего Рамзана Халитова увезли из собственного дома. Собеседник издания также сообщил, что в Москве был похищен и вывезен в Чечню его брат-близнец Хусейн.

Халитов подчеркнул, что семья не общается с ним из-за его оппозиционных взглядов и критики в адрес главы республики Рамзана Кадырова. О похищениях он узнал от односельчан и анонимных блогеров. Халитов считает, что произошедшее стало реакцией на избиение в Стамбуле сторонника Кадырова.

«Я отправил в группу Security Turkey в телеграме фото нескольких, по моей информации, кадыровцев, которых видел в своем районе. Явно не для добра они сюда приехали. Здесь много людей из Чечни, у которых родственников похищали, пытали, забирали и насиловали их жен. На меня тоже пытались покушаться. Они не успокоятся, пока не убьют. И после моей публикации ребята нашли этого кадыровца, поговорили с ним. Он сказал, что ни о чем не жалеет, говоря о своей работе в силовом ведомстве. И тогда его избили», — объяснил он.

Ранее появилась информация, что в Стамбуле неизвестные избили сторонника Кадырова. Авторы анонимного блога утверждают, что избитый знакомился в Турции с чеченцами, желавшими вернуться на родину, и обещал решить их проблемы. Однако по приезде в Чечню их задерживали.