Раскрыты подробности перестрелки с чеченцами и вором в законе в Стамбуле

Житель Чечни, убитый в ходе ссоры в Стамбуле, перед перестрелкой дал пощечину вору в законе Хусейну Ахмадову, известному в криминальных кругах как Хусейн Слепой. Подробности случившегося приводит «Кавказ.Реалии» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По информации издания, Ахмадов представлял одну из конфликтующих сторон. Причиной ссоры, предположительно, стали обязательства по долгам. Начавшуюся по телефону перебранку решили урегулировать при личной встрече, однако она закончилась перестрелкой.

Отмечается, что в конфликте был убит чеченец Абдул-Малик, перед этим он дал пощечину Ахмадову. В результате перестрелки также погиб уроженец Грузии. Ранения получили еще один житель Чечни Хайрулла и хозяин ресторана, где произошла ссора.

Об инциденте в Стамбуле сообщалось ранее. Отмечалось, что в перестрелке погиб человек, еще трое получили ранения. Их личности при этом не раскрывались.