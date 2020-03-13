Россиянин попросил Роскомнадзор убрать данные о его воровском титуле

Вор в законе Заур Шипилов, известный в криминальных кругах как Заур Нахичеванский, попросил Роскомнадзор убрать данные о его воровском титуле. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
По данным агентства, в жалобе указаны адреса сайтов, где опубликованы фото Нахичеванского с другими ворами в законе: Хусейном Слепым, Ровшаном Ленкоранским, Дато Сургутским, Виталиком Махачкалинским, Хаджи Бейлаганским, Глебом Ивановским, а также сайт с опубликованным оперативным видео задержания Нахичеванского в Москве. Также он попросил убрать статьи с его именем в интернет-изданиях.
Вор в законе Заур Нахичеванский родился в Оренбурге, его отец азербайджанский криминальный авторитет Байрам Талыбов. Сам Нахичеванский был коронован в 2013 году в Турции. В настоящее время в отношении Нахичеванского проводятся оперативно-розыскные мероприятия.