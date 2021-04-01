В Стамбуле конфликт с вором в законе Хусейном Слепым закончился стрельбой

В ресторане Стамбула конфликт, в котором одну из сторон представлял вор в законе Хусейн Ахмадов, известный в криминальных кругах как Хусейн Слепой, закончился стрельбой. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По данным издания, днем ранее стороны спорили из-за неоплаченных долговых обязательств. Интересы одной из сторон по приглашению грузинской общины представлял чеченский вор в законе Хусейн Слепой. Урегулировать ситуацию решили при личной встрече в ресторане. Однако мирно разойтись не удалось.

В ходе начавшейся перестрелки один человек погиб, еще трое получили ранения, в том числе хозяин ресторана.