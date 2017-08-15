Полиция Украины запуталась в высланных ворах в законе Хусейне Слепом и Хасане

Украинская национальная полиция выслала из страны вора в законе, но точно не может установить, кого именно — Хусейна Слепого или его брата-близнеца Хасана. Об этом во вторник, 15 августа, на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы ведомства Вячеслав Аброськин.

«Не успели выдворить из нашей страны "туриста-путешественника", гражданина Казахстана, вора в законе по прозвищу Леха Семипалатинский, как вскоре еще один "турист", теперь уже или сам вор в законе по кличке Хусейн Слепой, или его брат-близнец Хасан, гражданин России, прибыл к нам из Вены в "деловую поездку"», — отметил Аброськин. И добавил, что приехавшего из австрийской столицы выдворили из страны.

По словам представителя Нацполиции, всего на территории Украины сейчас находится от 25 до 29 воров в законе. Большинство из них — выходцы из России, Грузии, Абхазии или Южной Осетии. «Это еще одно из направлений гибридной войны. У оккупанта не получается снаружи победить нас, потому что наши военные дают отпор, поэтому враг пытается вести свою диверсионную работу изнутри», — считает Аброськин.

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8 августа глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил российские власти в засылке на Украину воров в законе. По его словам, с начала 2017 года в страну с российской территории прибыли 29 криминальных авторитетов. Также он сообщил: один из задержанных украинской полицией воров в законе признался, что Москва целенаправленно отправляет их на Украину с целью дестабилизировать криминогенную ситуацию.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».