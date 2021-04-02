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Раскрыты подробности перестрелки с участием чеченцев в Стамбуле

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Фото: Reuters

В результате перестрелки с участием чеченцев в Стамбуле погибли двое человек, среди них — гражданин России чеченского происхождения и гражданин Азербайджана. Подобности произошедшего сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в стамбульском районе Башакшехир. Конфликт возник из-за долговых обязательств. Помимо чеченцев и азербайджанца, в перестрелке участвовали граждане Грузии и Сирии.

Собеседник агентства добавил, что полиции удалось задержать троих участников произошедшего, еще четверых — разыскивают.

Об инциденте в Стамбуле сообщалось 1 апреля. Отмечалось, что конфликт произошел в ресторане, одну из сторон представлял вор в законе Хусейн Ахмадов, известный в криминальных кругах как Хусейн Слепой. Позже стало известно, что убитый житель Чечни перед перестрелкой дал Ахмадову пощечину.

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