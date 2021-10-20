Россиян арестовали в Турции по обвинению в шпионаже

Четверых граждан России арестовали в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, арестованные — россияне Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, все они являются выходцами из Чечни. Вместе с ними задержали гражданина Украины Игоря Ефрима и гражданина Узбекистана Амира Юсупова. Их задержали в ходе операции, проведенной в Стамбуле.

О том, что в Турции по подозрению в шпионаже задержаны граждане России, сообщалось еще 11 октября. Источники в полиции уточнили, что все задержанные оказались выходцами из Чечни. Позже глава республики Рамзан Кадыров заявил, что посетил несколько городов в Турции и не нашел там «шайтанов» из республики.