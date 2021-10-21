Кремль прокомментировал арест четырех россиян по обвинению в шпионаже в Турции

В Кремле не располагают информацией об аресте четырех россиян по обвинению в военном и политическом шпионаже в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

«Я рекомендую вам обратиться в министерство иностранных дел, если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство, консульскую службу», — добавил он.

МИД России пока не прокомментировал произошедшее.

О задержании россиян, а также одного гражданина Украины и одного гражданина Узбекистана, стало известно ранее ночью из сообщений газеты Hürriyet. Отмечается, что подозреваемые граждане России — это Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Вместе с ними арестовали украинца Игоря Ефрима и узбекистанца Амира Юсупова.