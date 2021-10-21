Лидеры стран ЕС обсудят новые санкции против Белоруссии

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) готовы ввести новые санкции против Белоруссии, этот вопрос обсудят на саммите в пятницу, 22 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель в ответ на вопросы журналистов.

По словам политика, благодаря «гибридным действиям» президента Белоруссии Александра Лукашенко проблема миграции стала вновь очень актуальной для Польши, Литвы и самой Германии.

«Мы поговорим, на какие новые экономические санкции мы можем обратить внимание, чтобы четко показать, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми с государственным участием. Министры иностранных дел [стран ЕС] это уже обсудили», — подчеркнула Меркель.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в конце мая, после угроз Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов на фоне очередного обострения отношений с Западом. Президент Польши Анджей Дуда призвал Евросоюз остановить поток мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Кроме того, польское правительство приняло законопроект о строительстве ограждения на границе.