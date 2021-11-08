В Польше созвали антикризисный штаб из-за толпы нелегалов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал заседание антикризисного штаба из-за ситуации с толпой нелегальных мигрантов у границы с Белоруссией. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, его цитирует газета RP.

По словам Мюллера, на собрании будут присутствовать глава правительства Моравецкий, лидер правящей партии «Право и справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел и глава администрации Мариуш Каминьский.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский уточнил, что власти пристально наблюдают за приграничным пунктом пропуска Кузница несколько дней, и силовики готовы к любому сценарию.

«Жесткая защита границы — наш приоритет. Увеличили количество пограничников, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности», — предупредил он в Twitter.

Ранее Пограничная стража Польши опубликовала видео, на котором видны толпы мигрантов, идущих к польско-белорусской границе. На кадрах можно разглядеть людей всех возрастов с сумками и тюками. Очевидцы оценивают размер толпы приблизительно в 500 человек, пограничники сообщают, что их около тысячи.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Белоруссии, беженцы намерены получить убежище в Польше. Министерство обороны Польши повысило уровень боевой готовности войск.