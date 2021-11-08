В Белоруссии объяснили появление толпы мигрантов бесчеловечностью поляков

Представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский назвал причину появления колонны нелегальных мигрантов на границе с Польшей. По мнению Бычковского, мигранты выстроились толпой из-за равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей. Слова представителя ведомства приводит Sputnik.

Колонна мигрантов была замечена в Гродненской области 8 ноября. Судя по видео, люди с рюкзаками, чемоданами и пакетами двигаются в сторону польско-белорусской границы у пропускного пункта «Брузги». Среди них много женщин и детей. Очевидцы оценивают размер толпы приблизительно в 500 человек, пограничники сообщают, что их около 1000 человек.

«На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — комментирует происходящее Бычковский.

В пограничном комитете Белоруссии заявили, что если мигранты достигнут контрольно-пропускного пункта, в первую очередь необходимо понять, чего они хотят и как будут действовать. В то же время к границе для обеспечения безопасности привлечен резерв Гродненской пограничной группы.

Ранее в Telegram опубликовали первое видео толпы мигрантов, идущих вдоль дороги в Белоруссии по направлению к польской границей. Мигранты заняли сразу две полосы на трассе.