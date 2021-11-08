Политолог рассказал о гибридной миграционной войне Лукашенко с Европой

Миграционный кризис в Белоруссии создан искусственно силами главы государства Александра Лукашенко, а также другими представителями власти для давления на Европу, считает политолог Дмитрий Болкунец. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что, вероятнее всего, такой формат гибридной спецоперации закончится кровопролитием на границе. Он также не исключил вероятность терактов и отметил, что Лукашенко планирует военную гибридную операцию в отношении Польши.

Ранее 8 ноября на видео попала колонна людей, идущих по трассе недалеко от польско-белорусской границы. Предположительно, это толпа нелегальных мигрантов, направляющихся из Белоруссии в Польшу.

Шантаж и кровопролитие

Болкунец уверен: гибридный миграционный кризис, начавшийся еще летом, создан искусственно, силами высшего руководства Белоруссии, МИД, спецслужб, перевозчиков. По его мнению, Лукашенко решился на такой шаг, пытаясь вынудить соседние государства пойти с ним на переговоры.

«Лукашенко выбрал тактику шантажа, — считает политолог. — Мы видим огромный поток мигрантов, порядка тысячи человек, движущихся к границе. Так Лукашенко показывает, что готов пойти на обострение, причем с использованием не только количественной силы: предполагаю, что на границе могут произойти и теракты, особенно с учетом того, что уже есть такие вбросы с белорусской стороны. Президент планирует военную гибридную операцию в отношении Польши, он хочет развязать военный конфликт с НАТО».

Кроме того, по мнению политолога, Лукашенко хотел бы склонить и Москву к участию в этом конфликте. Отчасти, по его словам, это уже происходит, на это указывают слова официальной представительницы МИД России Марии Захаровой, заявляющей, что ЕС необходимо пойти на переговоры с главой Белоруссии.

«Все это закончится тем, что Европа примет очередной пакет санкций в отношении Лукашенко, касающийся миграционного кризиса. Мне кажется, что президента Беларуси на Западе воспринимают как безумца, так что ни одна страна не пойдет с ним на переговоры. Единственное исключение — Австрия, закрывающая глаза на преступные действия белорусских властей, на политзаключенных. Она просто преследует свои корыстные интересы, связанные с капиталами и бизнесом на территории государства. Лукашенко, в свою очередь, с удовольствием пользуется своей безнаказанностью, рассчитывая, что миграционный кризис позволит добиться уступок со стороны ЕС», — предположил Болкунец.

Он заключил, что сейчас Лукашенко просчитывает все возможные шаги, надеясь шантажом добиться мирового признания. Но политолог уверен: расчеты эти неверны, своими действиями глава государства только ухудшает перспективы для себя и своего окружения. Миграционный кризис же, по его мнению, закончится кровопролитием на белорусско-польской границе.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали массово нарушать границу Польши и Литвы со стороны Белоруссии. Вильнюс и Варшава усилили пограничные патрули и в срочном порядке приступили к строительству забора из колючей проволоки. Правительства этих стран обвиняют Минск и даже Москву в намеренной эскалации миграционного кризиса.