Литва отправила войска на границу с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами

Литовские войска направлены на границы с Белоруссией и Польшей. Планируется также приведение дополнительного контингента солдат в состояние боевой готовности. Меры анонсировал начальник службы охраны государственной границы генерал Рустамас Любаевас на заседании комитета национальной безопасности и обороны.

Литва усиливает пограничный контроль в связи с появлением большой толпы мигрантов на польско-белорусской границе. В стране готовятся к разным сценариям развития ситуации, пограничная служба согласовывает действия с полицией и штабом литовской армии.

В то же время литовское министерство внутренних дел предложило ввести в стране чрезвычайное положение. Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что такую меру в ближайшее время обсудят в правительстве республики.

Реакция государственных органов Литвы последовала вместе с польским заявлением о созыве антикризисного штаба в связи с обострившейся ситуацией на границе.

8 ноября около тысячи мигрантов колонной пришли к белорусско-польской границе недалеко от контрольно-пропускного пункта «Брузги». Некоторые из них сумели повредить забор из колючей проволоки и проникнуть на территорию Европейского союза. Польша в срочном порядке направила на место отряд пограничников, а военный министр страны Мариуш Блащак объявил о повышении боевой готовности армии.