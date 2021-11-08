ЕС поможет Польше в миграционном кризисе на границе с Белоруссией

Еврокомиссия (ЕК) контактирует с Польшей по поводу миграционного кризиса на границе с Белоруссией, Евросоюз (ЕС) готов помочь польским властям в этом вопросе. Об этом заявила на брифинге в понедельник, 8 ноября, представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант, запись мероприятия доступна на сайте ЕК.

«Мы находимся в очень плотном контакте и предлагаем любую помощь, которую мы в состоянии предоставить, чтобы повлиять на ситуацию», — заявила Спинант в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее 8 ноября в МИД Германии заявили о наличии доказательств вины белорусских властей в кризисе на границе. Представитель министерства заявила, что Минск может ожидать «совместный ответ» европейских стран на происходящее, в частности — новые санкции.

Пограничная стража Польши ранее в тот же день опубликовала видео, на котором видны толпы людей, идущих к польско-белорусской границе. На кадрах можно разглядеть беженцев всех возрастов с сумками, чемоданами и тюками. Очевидцы оценивают размер толпы приблизительно в 500 человек. Пограничники сообщают, что их около тысячи.