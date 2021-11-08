В Польше заявили о крупнейшей попытке силового вторжения в страну

Большая группа мигрантов подошла к польской границе со стороны Белоруссии, пытаясь ворваться в Польшу. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин в Twitter.

Он уточнил, что среди мигрантов — в основном молодые люди. «Самая большая на сегодняшний день попытка силового вторжения в Польшу началась», — отметил Жарин.

Ранее 8 ноября стало известно, что Польша перебросила на границу с Белоруссией борцов с террористами для защиты от толпы нелегальных мигрантов. Сотрудники Пограничной стражи республики сообщили, что группы нелегальных мигрантов уже предпринимают попытки силового пересечения границы, однако пока им не удалось пройти на территорию страны.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Белоруссии, люди намерены получить убежище в Польше. Польское Министерство обороны повысило уровень боевой готовности войск, а премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб.

Глава МВД страны Мариуш Каминский уточнил, что власти пристально наблюдают за приграничным пунктом пропуска Кузница несколько дней, и силовики готовы к любому сценарию. Вместе с тем войска к белорусской границе стягивает Литва.