В Польше оценили ситуацию на границе с толпой нелегалов

В Польше заявили, что белорусские силовики направляют несколько тысяч мигрантов в лес

К польско-белорусской границе направляются несколько тысяч нелегальных мигрантов, которые идут организованной толпой. Ситуация на границе оценивается как крайне напряженная, рассказал сотрудник Пограничной стражи Польши в интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, белорусские силовики направляют колонну нелегалов не в пункт пропуска, а в лес, что говорит о намерении пересечь границу незаконным путем. При этом в Министерстве иностранных дел Германии сообщили о существовании доказательств, что беженцев к польской границе отправляют белорусские власти.

Ранее Пограничная стража Польши опубликовала видео, на котором видны толпы мигрантов, идущих к польско-белорусской границе. На кадрах можно разглядеть людей всех возрастов с сумками и тюками. Очевидцы оценивают размер толпы приблизительно в 500 человек, пограничники же сообщают, что их около тысячи.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Белоруссии, люди намерены получить убежище в Польше. Министерство обороны Польши повысило уровень боевой готовности войск. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский уточнил, что власти пристально наблюдают за приграничным пунктом пропуска Кузница несколько дней, и силовики готовы к любому сценарию. Вместе с тем войска к белорусской границе стягивает Литва.