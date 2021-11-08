Германия обвинила Белоруссию в миграционном кризисе на границе Польши

Имеются доказательства того, что мигрантов к границе с Польшей отправили белорусские власти, намеренно провоцируя кризис, заявили в МИД Германии. В ведомстве не только обвинили правительство Белоруссии в организации передвижения мигрантов, но и пообещали новую «совместную реакцию» Евросоюза, передает РИА Новости.

«Ситуация продолжает вызывать у нас крайнюю озабоченность. Мы наблюдаем, как режим [белорусского президента Александра] Лукашенко по-прежнему призывает мигрантов в Белоруссию и отправляет в опасное путешествие в направлении ЕС. Есть доказательства, что режим в Минске... постоянно направляет людей к границе», — заявила представитель ведомства Андреа Зассе.

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал заседание антикризисного штаба из-за ситуации с толпой нелегальных мигрантов у границы с Белоруссией.

Пограничная стража Польши ранее опубликовала видео, на котором видны толпы людей, идущих к польско-белорусской границе. На кадрах можно разглядеть беженцев всех возрастов с сумками, чемоданами и тюками. Очевидцы оценивают размер толпы приблизительно в 500 человек. Пограничники сообщают, что их около тысячи.