Польские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на границе

Польские пограничники на границе с Белоруссией применили слезоточивый газ против пытающихся попасть в страну мигрантов, чтобы отпугнуть их от пограничных укреплений. Об этом сообщает Twitter издания Nexta.

На ролике видно, как толпа людей стоит у колючей проволоки, а по ту сторону находятся военные.

Ранее 8 ноября стало известно, что Польша перебросила на границу с Белоруссией борцов с террористами для защиты от толпы нелегальных мигрантов. Сотрудники Пограничной стражи республики сообщили, что группы нелегальных мигрантов уже предпринимают попытки силового пересечения границы, однако пока им не удалось пройти на территорию страны.

Глава МВД страны Мариуш Каминский уточнил, что власти пристально наблюдают за приграничным пунктом пропуска Кузница несколько дней, и силовики готовы к любому сценарию. Вместе с тем войска к белорусской границе стягивает Литва.

