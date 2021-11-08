Мигранты на границе с Польшей позвали немцев на помощь

Более тысячи мигрантов, скопившихся на границе Белоруссии с Польшей, скандируют «German, german!», имея в виду немцев и Германию. Такое видео появилось на канале «Осторожно, новости» в Telegram.

Нелегальные мигранты протестуют на восточной границе Европейского союза, недалеко от пропускного пункта «Брузги». Люди пришли большой толпой и сейчас продолжают малыми группами стягиваться в это место. Белорусские силовики считают, что они самоорганизовались и координируют свои действия с помощью мессенджеров.

Выбранный мигрантами лозунг может быть как призывом пропустить их в Германию, так и обращением к немецкому правительству с просьбой о помощи. Единых политических заявлений группа мигрантов не делала.

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на ситуацию на польской границе, выразив крайнюю озабоченность. Судя по заявлениям представителей немецкой стороны, там пока солидарны с Варшавой в оценках приграничного инцидента. «Мы видим, что режим Лукашенко продолжает завлекать мигрантов в Белоруссию и потом направлять их к границе ЕС», — заявила ранее представитель ведомства ФРГ Андреа Зассе.

Поддержку польским властям выразила и Европейская комиссия (ЕК). Представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант заявила, что Евросоюз готов помочь Варшаве всем, чем может.