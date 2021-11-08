В лагере в Литве мигранты устроили протест с требованием отпустить их в Германию

Мигранты в литовском лагере требовали выпустить их в Германию

В литовском лагере временного содержания в городе Рукла мигранты устроили протест с требованием их освобождения. Предположительно, они хотели, чтобы их отпустили и они смогли бы уехать в Германию. Об этом сообщает Delfi.

Несколько десятков нелегальных мигрантов протестовали у ограждения в лагере временного содержания. Они выкрикивали лозунги, демонстрировали плакаты и даже сломали часть железного ограждения. Беженцы кричали «Freedom!», держа флаги Литвы и Евросоюза. Правоохранители не дали журналистам приблизиться к беженцам и выяснить детально их требования.

По информации главы службы охраны государственной границы Литвы Рустамаса Любаеваса, сейчас организаторы акции установлены и демонстрация не переросла в беспорядки или бунт.

В пограничной службе Литвы увидели связь между этим инцидентом и протестами мигрантов на белорусско-польской границе. «Не исключаем того, что акция в Рукле является частью координируемых действий нелегальных мигрантов на границе с Польшей и в Литве», — заявил Любаевас.

8 ноября случилось новое обострение миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Более тысячи нелегальных мигрантов организованной колонной направились к контрольному пункту «Брузги», где попытались пересечь границу и скандировали «German, german!». Страны Евросоюза обвиняют Минск в организации этой акции, а в Белоруссии считают, что мигранты координируют свои действия самостоятельно.