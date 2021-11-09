Захарова посоветовала Европе проявить креативность и помочь мигрантам на границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила, чтобы Запад проявил креативность в вопросе кризиса с мигрантами на границе Европейского Союза (ЕС) с Польшей и Литвой, не прибегая к помощи международных гуманитарных институтов. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Вполне могли бы проявить свою креативность. В том числе в публичном пространстве. Для этого существуют все международно-правовые, в том числе касающиеся гуманитарного права, механизмы, чтобы их просто задействовать», — посоветовала Захарова, отвечая на вопрос о возможности оказать гуманитарную помощь мигрантам со стороны Европы.

По словам представителя МИД, все, что сейчас должно быть задействовано, «используется для критики тех стран, которые западное сообщество считает почему-то нецивилизованными».

Захарова напомнила, что Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах стран с Белоруссией. Она отметила, что эти просьбы были частично удовлетворены, однако мигрантам все еще нужна еда и теплая одежда. «Им просто необходимо выжить, потому что при всем цинизме, который проявляет западное сообщество, мы должны понимать, что это люди, которые не приспособлены к нашей, в европейском прочтении, осени и зиме», — сказала она.

Ранее 9 ноября сообщалось, что ЕС следит за рядом стран, в том числе за Россией, в связи с миграционной проблемой на белорусской границе: на Западе пытаются выяснить, как именно ближневосточные мигранты оказались в Минске.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Большие группы мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали массово пересекать границу Польши, Литвы и Латвии со стороны Белоруссии. В эскалации миграционного кризиса власти пострадавших стран обвинили Минск и Москву.