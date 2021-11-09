Стало известно о наблюдении ЕС за Россией на фоне миграционного кризиса в Польше

Внешнеполитическая служба ЕС заявила о наблюдении за Россией из-за кризиса в Польше

Европейский союз (ЕС) наблюдает за Россией и еще десятком стран на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Об этом стало известно со слов представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что европейские власти изучают, в частности, полеты, связанные с белорусской стороной. «Мы смотрим на частоту полетов, сколько их, какие перелеты, кто летает и так далее», — уточнил он. По информации агентства, список стран, за которыми ЕС также ведет наблюдение из-за ситуации на белорусско-польской границе, включает Сирию, Марокко, Азербайджан, Венесуэлу, Ирак.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые дал комментарий по поводу ситуации на границе с Польшей и обострения миграционного кризиса. По словам белорусского лидера, Минск спокойно противостоит сложившимся обстоятельствам и не задирается. По его словам, любая ошибка Минска вовлечет в ситуацию Россию.

До этого стало известно, что Евросоюз ужесточит визовый режим с Белоруссией из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и приостановит действие соглашения об упрощенном режиме, которое работало ранее. При этом решение европейских властей затронет только официальных лиц республики и не коснется остальных граждан.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.