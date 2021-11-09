ЕС ужесточит визовый режим с Белоруссией из-за миграционного кризиса

Евросоюз ужесточит визовый режим с Белоруссией из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

Речь идет о приостановке соглашения об упрощенном режиме, которое действовало ранее. Отмечается, что эта мера коснется только официальных лиц белорусского государства, обычных граждан она не затронет.

В заявлении говорится, что режим Александра Лукашенко организовал «гибридную атаку» на западные страны, используя при этом мигрантов как «инструмент» в собственных политических силах.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал Европейскую комиссию (ЕК) принять необходимые меры для урегулирования миграционной проблемы. Он заявил, что Германия и Польша не способны самостоятельно справиться с усугубляющейся ситуацией с мигрантами на границе с Белоруссией.